Birthdays
March 11: Steve Ellis, Bettina Jernigan, Geraldine Bagley, Frankie Edwards, Linda Mercer
March 12: Angela Barrett, Louise J. Eakes, Faiguni D. Patel, Pat Sumrell, Tyler Gay Satterthwaite
March 13: Mamie L. Barrett, Angie Creech, Thomas Tyson, Wendy H. Ellis, Ashli Garris, Patti Talton, Shea White, Reggie Higgins, Princess Norville
March 14: Elizabeth Hopkins, Merle Richardson
March 15: Mike Dunn, Betty Langston, Dot Letchworth, Erica Pierce, Jessica Whitley, Caroline Smith Dickens
March 16: Martha Wilson, Sallie “Goodie” Edwards, Nora Lee Forbes, Nancy Moore, Flo J. Cherry
March 17: Benice B. Davis, Pat Cunningham, Kim Futrell, Amanda Howell, Hilda Medlin, Rachel Nichols, Vernice D. Joyner, Ellen Cowan, Ronell Higgins, Scott C. Cherry, Wayne Lane
Anniversaries
March 11: Mr. and Mrs. Edward Earl Davis
March 12: Lori and Doyle Thigpen
March 14: Bonnie and Bryan Joyner, Freddy and Phyllis Wainwright
March 15: Gwanda and John Matthews
March 16: Angela and Ricky Ellis
March 17: Phyllis and Freddy Wainwright
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