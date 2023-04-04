Students on the principal's list are, back from left, Tyreek Jones, Kayla Guzman, Emma Roberson, Tyler Crawford, James Williams and Hunter Winarski; middle from left, Jeidy Tavala, Anamari Zuniga, Karina Rodriguez and Monica Acevedo; and front from left, Erika Carranza, Selena Mendoza and Joanna Mendoza. Not pictured: Kailauni Bowles, Rachel Francis, Wyatt Grantham, Piper Mattingly and Tiffany Lin.
Students on the honor roll are, back row from left, Eleazar Gonzalez, Ivanna Chavez, Jocelyn Zuniga, Amber Hill, Donasia Coppedge and Keyanne Sanders; middle from left, Jy’nezia Condery, Isai Gonzalez, Juliet Maya, J’Nyah Corbett and Alondra Chavez; and front from left, Bowen Zheng, Adan Sanchez, Adilene Borja, Makayla Vick and Ashley Villagrana. Not pictured: Amy Gallardo, Yesenia Cruz, Miracle Neal and Jose Avila.
Students on the principal's list are, back from left, Tyreek Jones, Kayla Guzman, Emma Roberson, Tyler Crawford, James Williams and Hunter Winarski; middle from left, Jeidy Tavala, Anamari Zuniga, Karina Rodriguez and Monica Acevedo; and front from left, Erika Carranza, Selena Mendoza and Joanna Mendoza. Not pictured: Kailauni Bowles, Rachel Francis, Wyatt Grantham, Piper Mattingly and Tiffany Lin.
Students on the honor roll are, back row from left, Eleazar Gonzalez, Ivanna Chavez, Jocelyn Zuniga, Amber Hill, Donasia Coppedge and Keyanne Sanders; middle from left, Jy’nezia Condery, Isai Gonzalez, Juliet Maya, J’Nyah Corbett and Alondra Chavez; and front from left, Bowen Zheng, Adan Sanchez, Adilene Borja, Makayla Vick and Ashley Villagrana. Not pictured: Amy Gallardo, Yesenia Cruz, Miracle Neal and Jose Avila.
Greene Early College recently announced students who have been named to the school principal’s list and honor roll for the third nine weeks. Students on the principals list made all As and honor roll students made all As and Bs
Students on the principal’s list are Tyreek Jones, Kayla Guzman, Emma Roberson, Tyler Crawford, James Williams, Hunter Winarski, Jeidy Tavala, Anamari Zuniga, Karina Rodriguez, Monica Acevedo, Erika Carranza, Selena Mendoza, Joanna Mendoza, Kailauni Bowles, Rachel Francis, Wyatt Grantham, Piper Mattingly and Tiffany Lin.
Students on the honor roll are Eleazar Gonzalez, Ivanna Chavez, Jocelyn Zuniga, Amber Hill, Donasia Coppedge, Keyanne Sanders, Jy’nezia Condery, Isai Gonzalez, Juliet Maya, J’Nyah Corbett, Alondra Chavez, Bowen Zheng, Adan Sanchez, Adilene Borja, Makayla Vick, Ashley Villagrana, Amy Gallardo, Yesenia Cruz, Miracle Neal and Jose Avila.