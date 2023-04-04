Greene Early College recently announced students who have been named to the school principal’s list and honor roll for the third nine weeks. Students on the principals list made all As and honor roll students made all As and Bs

Students on the principal’s list are Tyreek Jones, Kayla Guzman, Emma Roberson, Tyler Crawford, James Williams, Hunter Winarski, Jeidy Tavala, Anamari Zuniga, Karina Rodriguez, Monica Acevedo, Erika Carranza, Selena Mendoza, Joanna Mendoza, Kailauni Bowles, Rachel Francis, Wyatt Grantham, Piper Mattingly and Tiffany Lin.

Contact Bobby Burns at baburns@reflector.com and 329.9572.