BIRTHDAYS
March 4: Amanda Corbett, Dixon Sauls, Juliann Shirley, Courtney Ellis, Vince Lancaster, Blair Woodard
March 5: Hilda M. Edwards, Lucille Quinn, Dawn Rook, Reide Simonds. Elizabeth Smith, Ashley Hardison, Ashley Streeter, Deena Johnson
March 6: Gayle O. Brock, Mark Owens, Patrick Koonce, Curlie Green
March 7: Kaline Rae Bell, Myrtle B. Cannon, Diagen Donavant, Niki Evans, Zane Hamstead, Jessica Holloman, David Dwyer
March 8: Manly Patterson, Dan Wilder, Sloan Godley, Kelvin Shackleford
March 9: Buddy DeWitt, Ruth Lange, Mike McDonald, George Mercer, Kristen Robinson, Garland Windham
March 10: Bill Flowers, William Mercer, Michelle Nichols, Mary Smith, Ches Tyson, Betsey Windham
ANNIVERSARIES
March 5: Mr.and Mrs. Seth Hendricks
March 6: Lori and Greg Moore
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