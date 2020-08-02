THIS PRODUCT COVERS EASTERN NORTH CAROLINA
**TROPICAL STORM ISAIAS EXPECTED TO IMPACT EASTERN NORTH CAROLINA
MONDAY NIGHT THROUGH TUESDAY**
NEW INFORMATION
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* CHANGES TO WATCHES AND WARNINGS:
- A TROPICAL STORM WATCH HAS BEEN ISSUED FOR BEAUFORT, COASTAL
ONSLOW, DUPLIN, EAST CARTERET, GREENE, HATTERAS ISLAND, INLAND
ONSLOW, JONES, LENOIR, MAINLAND DARE, MAINLAND HYDE, MARTIN,
NORTHERN CRAVEN, NORTHERN OUTER BANKS, OCRACOKE ISLAND,
PAMLICO, PITT, SOUTHERN CRAVEN, TYRRELL, WASHINGTON, AND WEST
CARTERET
* CURRENT WATCHES AND WARNINGS:
- A TROPICAL STORM WATCH IS IN EFFECT FOR BEAUFORT, COASTAL
ONSLOW, DUPLIN, EAST CARTERET, GREENE, HATTERAS ISLAND, INLAND
ONSLOW, JONES, LENOIR, MAINLAND DARE, MAINLAND HYDE, MARTIN,
NORTHERN CRAVEN, NORTHERN OUTER BANKS, OCRACOKE ISLAND,
PAMLICO, PITT, SOUTHERN CRAVEN, TYRRELL, WASHINGTON, AND WEST
CARTERET
* STORM INFORMATION:
- ABOUT 570 MILES SOUTH-SOUTHWEST OF MOREHEAD CITY NC
- 26.9N 79.6W
- STORM INTENSITY 65 MPH
- MOVEMENT NORTH-NORTHWEST OR 340 DEGREES AT 8 MPH
SITUATION OVERVIEW
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TROPICAL STORM ISAIAS, CURRENTLY LOCATED WITHIN 50 MILES OF THE EAST
COAST OF FLORIDA, IS FORECAST TO MAINTAIN ITS INTENSITY AND LIFT
NORTHEASTWARD TOWARD THE CAROLINA COAST MONDAY NIGHT AND TUESDAY,
PASSING THROUGH THE COASTAL PLAIN OF EASTERN NORTH CAROLINA.
THE THREAT FOR STRONGER AND MORE FREQUENT RIP CURRENTS WILL CONTINUE
FOR AREA BEACHES THROUGH THE MIDDLE OF THE NEXT WEEK, LEADING TO
EXTREMELY DANGEROUS CONDITIONS FOR SWIMMING.
TROPICAL STORM FORCE WINDS ARE POSSIBLE ACROSS THE AREA. THIS COULD
LEAD TO SOME DOWNED TREES AND WIDELY SCATTERED POWER OUTAGES. A FEW
TORNADOES ARE POSSIBLE MONDAY NIGHT AND TUESDAY, WHICH COULD LEAD TO
LOCALLY ENHANCED DAMAGE.
MINOR TO LOCALLY MODERATE INUNDATION FROM STORM SURGE IS POSSIBLE FOR
LOW LYING AREA ADJACENT TO THE OCEAN, SOUNDS AND RIVERS, WITH OVERWASH
OF DUNES AND FLOODING OF PROPERTIES AND ROADWAYS POSSIBLE FOR
LOCATIONS WHERE DUNE STRUCTURES ARE WEAK. IMPACTS AT SPECIFIC
LOCATIONS WILL BE HIGHLY TRACK DEPENDENT.
DANGEROUS MARINE CONDITIONS ARE ALSO EXPECTED, WITH SEAS BUILDING TO
8 TO 16 FEET CREATING TREACHEROUS CONDITIONS FOR MARINERS.
PERIODS OF LOCALLY HEAVY RAIN ARE LIKELY ESPECIALLY ALONG AND WEST OF
HIGHWAY 17, WITH THE POTENTIAL FOR LOCALIZED MINOR FLOODING OF LOW
LYING AREAS. RIVER LEVELS COULD REACH AND EXCEED FLOOD STAGE A COUPLE
DAYS AFTER ISAIAS EXITS THE CAROLINAS. WIDESPREAD FLOODING IS NOT
EXPECTED.
POTENTIAL IMPACTS
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* WIND:
PREPARE FOR DANGEROUS WIND HAVING POSSIBLE SIGNIFICANT IMPACTS ACROSS
EASTERN NORTH CAROLINA. POTENTIAL IMPACTS INCLUDE:
- SOME DAMAGE TO ROOFING AND SIDING MATERIALS, ALONG WITH DAMAGE
TO PORCHES, AWNINGS, CARPORTS, AND SHEDS. A FEW BUILDINGS
EXPERIENCING WINDOW, DOOR, AND GARAGE DOOR FAILURES. MOBILE
HOMES DAMAGED, ESPECIALLY IF UNANCHORED. UNSECURED LIGHTWEIGHT
OBJECTS BECOME DANGEROUS PROJECTILES.
- SEVERAL LARGE TREES SNAPPED OR UPROOTED, BUT WITH GREATER
NUMBERS IN PLACES WHERE TREES ARE SHALLOW ROOTED. SEVERAL
FENCES AND ROADWAY SIGNS BLOWN OVER.
- SOME ROADS IMPASSABLE FROM LARGE DEBRIS, AND MORE WITHIN URBAN
OR HEAVILY WOODED PLACES. A FEW BRIDGES, CAUSEWAYS, AND ACCESS
ROUTES IMPASSABLE.
- SCATTERED POWER AND COMMUNICATIONS OUTAGES, BUT MORE PREVALENT
IN AREAS WITH ABOVE GROUND LINES.
* SURGE:
PREPARE FOR LOCALLY HAZARDOUS SURGE HAVING POSSIBLE LIMITED IMPACTS
ACROSS EASTERN NORTH CAROLINA. POTENTIAL IMPACTS IN THIS AREA
INCLUDE:
- LOCALIZED INUNDATION WITH STORM SURGE FLOODING MAINLY ALONG
IMMEDIATE SHORELINES AND IN LOW-LYING SPOTS, OR IN AREAS
FARTHER INLAND NEAR WHERE HIGHER SURGE WATERS MOVE ASHORE.
- SECTIONS OF NEAR-SHORE ROADS AND PARKING LOTS BECOME OVERSPREAD
WITH SURGE WATER. DRIVING CONDITIONS DANGEROUS IN PLACES WHERE
SURGE WATER COVERS THE ROAD.
- MODERATE BEACH EROSION. HEAVY SURF ALSO BREACHING DUNES, MAINLY
IN USUALLY VULNERABLE LOCATIONS. STRONG RIP CURRENTS.
- MINOR TO LOCALLY MODERATE DAMAGE TO MARINAS, DOCKS, BOARDWALKS,
AND PIERS. A FEW SMALL CRAFT BROKEN AWAY FROM MOORINGS.
ELSEWHERE ACROSS EASTERN NORTH CAROLINA, LITTLE TO NO IMPACT IS
ANTICIPATED.
* TORNADOES:
PREPARE FOR A TORNADO EVENT HAVING POSSIBLE LIMITED IMPACTS ACROSS
EASTERN NORTH CAROLINA. POTENTIAL IMPACTS INCLUDE:
- THE OCCURRENCE OF ISOLATED TORNADOES CAN HINDER THE EXECUTION
OF EMERGENCY PLANS DURING TROPICAL EVENTS.
- A FEW PLACES MAY EXPERIENCE TORNADO DAMAGE, ALONG WITH POWER
AND COMMUNICATIONS DISRUPTIONS.
- LOCATIONS COULD REALIZE ROOFS PEELED OFF BUILDINGS, CHIMNEYS
TOPPLED, MOBILE HOMES PUSHED OFF FOUNDATIONS OR OVERTURNED,
LARGE TREE TOPS AND BRANCHES SNAPPED OFF, SHALLOW-ROOTED TREES
KNOCKED OVER, MOVING VEHICLES BLOWN OFF ROADS, AND SMALL BOATS
PULLED FROM MOORINGS.
* FLOODING RAIN:
PREPARE FOR DANGEROUS RAINFALL FLOODING HAVING POSSIBLE SIGNIFICANT
IMPACTS ACROSS MAINLY INTERIOR EASTERN NORTH CAROLINA. POTENTIAL IMPACTS
INCLUDE:
- MODERATE RAINFALL FLOODING MAY PROMPT SEVERAL EVACUATIONS AND
RESCUES.
- RIVERS AND TRIBUTARIES MAY QUICKLY BECOME SWOLLEN WITH SWIFTER
CURRENTS AND OVERSPILL THEIR BANKS IN A FEW PLACES, ESPECIALLY
IN USUALLY VULNERABLE SPOTS. SMALL STREAMS, CREEKS, CANALS, AND
DITCHES OVERFLOW.
- FLOOD WATERS CAN ENTER SOME STRUCTURES OR WEAKEN FOUNDATIONS.
SEVERAL PLACES MAY EXPERIENCE EXPANDED AREAS OF RAPID
INUNDATION AT UNDERPASSES, LOW-LYING SPOTS, AND POOR DRAINAGE
AREAS. SOME STREETS AND PARKING LOTS TAKE ON MOVING WATER AS
STORM DRAINS AND RETENTION PONDS OVERFLOW. DRIVING CONDITIONS
BECOME HAZARDOUS. SOME ROAD AND BRIDGE CLOSURES.
PREPARE FOR LOCALLY HAZARDOUS RAINFALL FLOODING HAVING POSSIBLE
LIMITED IMPACTS ACROSS PORTIONS OF EASTERN NORTH CAROLINA. THE HIGHEST
RAIN TOTALS AT THIS TIME ARE FORECAST TO FALL ACROSS INLAND EASTERN NORTH
CAROLINA. HOWEVER, PERIODS OF HEAVY RAIN AND FLOODING MAY OCCUR ALONG
COASTAL EASTERN NORTH CAROLINA AS WELL.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS
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* EVACUATIONS:
LISTEN TO LOCAL OFFICIAL FOR RECOMMENDED PREPAREDNESS ACTIONS,
INCLUDING POSSIBLE EVACUATION. IF ORDERED TO EVACUATE, DO SO
IMMEDIATELY.
FOR THOSE NOT UNDER EVACUATION ORDERS, ASSESS THE RISK FROM WIND,
FALLING TREES, AND FLOODING AT YOUR LOCATION. IF YOU DECIDE TO MOVE,
RELOCATE TO A SAFER LOCATION NEARBY. IF YOU DO NOT RELOCATE, HELP KEEP
ROADWAYS OPEN FOR THOSE UNDER EVACUATION ORDERS.
IF EVACUATING, LEAVE WITH A DESTINATION IN MIND AND ALLOW EXTRA TIME
TO GET THERE. TAKE YOUR EMERGENCY SUPPLIES KIT. GAS UP YOUR VEHICLE
AHEAD OF TIME.
LET OTHERS KNOW WHERE YOU ARE GOING PRIOR TO DEPARTURE. SECURE LOOSE
ITEMS AND PETS IN THE CAR, AND AVOID DISTRACTED DRIVING.
IF EVACUATING, FOLLOW DESIGNATED EVACUATION ROUTES. SEEK TRAFFIC
INFORMATION ON ROADWAY SIGNS, THE RADIO, AND FROM OFFICIAL SOURCES.
* OTHER PREPAREDNESS INFORMATION:
NOW IS THE TIME TO CHECK YOUR EMERGENCY PLAN AND EMERGENCY SUPPLIES
KIT AND TAKE NECESSARY ACTIONS TO PROTECT YOUR FAMILY AND SECURE YOUR
HOME OR BUSINESS.
WHEN MAKING SAFETY AND PREPAREDNESS DECISIONS, DO NOT FOCUS ON THE
EXACT FORECAST TRACK SINCE HAZARDS SUCH AS FLOODING RAIN, DAMAGING
WIND GUSTS, STORM SURGE, AND TORNADOES EXTEND WELL AWAY FROM THE
CENTER OF THE STORM.
IF IN A PLACE THAT IS VULNERABLE TO HIGH WIND, SUCH AS NEAR LARGE
TREES, A MANUFACTURED HOME, UPPER FLOORS OF A HIGH-RISE BUILDING, OR
ON A BOAT, PLAN TO MOVE TO SAFE SHELTER.
IF YOU LIVE IN A PLACE PARTICULARLY VULNERABLE TO FLOODING, SUCH AS
NEAR THE OCEAN OR A LARGE INLAND LAKE, IN A LOW-LYING OR POOR
DRAINAGE AREA, IN A VALLEY, OR NEAR AN ALREADY SWOLLEN RIVER, PLAN TO
MOVE TO SAFE SHELTER ON HIGHER GROUND.
ALWAYS HEED THE ADVICE OF LOCAL OFFICIALS AND COMPLY WITH ORDERS THAT
ARE ISSUED. DO NOT NEEDLESSLY JEOPARDIZE YOUR LIFE OR THE LIVES OF
OTHERS.
WHEN SECURING YOUR PROPERTY, OUTSIDE PREPARATIONS SHOULD BE CONCLUDED
AS SOON AS POSSIBLE BEFORE CONDITIONS DETERIORATE. THE ONSET OF
STRONG GUSTY WINDS OR FLOODING CAN CAUSE CERTAIN PREPAREDNESS
ACTIVITIES TO BECOME UNSAFE.
BE SURE TO LET FRIENDS AND FAMILY MEMBERS KNOW OF YOUR INTENTIONS FOR
WEATHERING THE STORM AND YOUR WHEREABOUTS. HAVE SOMEONE LOCATED AWAY
FROM THE THREATENED AREA SERVE AS YOUR POINT OF CONTACT. SHARE VITAL
CONTACT INFORMATION WITH OTHERS. KEEP CELL PHONES HANDY AND CHARGED.
CHECK ON THOSE WHO MAY NOT BE FULLY AWARE OF THE SITUATION OR WHO ARE
UNABLE TO MAKE PERSONAL PREPARATIONS.
IF YOU ARE A VISITOR, KNOW THE NAME OF THE COUNTY OR PARISH IN WHICH
YOU ARE LOCATED AND WHERE IT IS RELATIVE TO CURRENT WATCHES AND
WARNINGS. IF STAYING AT A HOTEL, ASK THE MANAGEMENT STAFF ABOUT THEIR
ONSITE DISASTER PLAN. LISTEN FOR EVACUATION ORDERS, ESPECIALLY
PERTAINING TO AREA VISITORS.
CLOSELY MONITOR WEATHER.GOV, NOAA WEATHER RADIO AND LOCAL NEWS
OUTLETS FOR OFFICIAL STORM INFORMATION. LISTEN FOR POSSIBLE CHANGES
TO THE FORECAST.
THERE IS A THREAT FROM TORNADOES WITH THIS STORM. HAVE MULTIPLE WAYS
TO RECEIVE TORNADO WARNINGS. BE READY TO SHELTER QUICKLY.
* ADDITIONAL SOURCES OF INFORMATION:
- FOR INFORMATION ON APPROPRIATE PREPARATIONS SEE READY.GOV
- FOR INFORMATION ON CREATING AN EMERGENCY PLAN SEE GETAGAMEPLAN.ORG
- FOR ADDITIONAL DISASTER PREPAREDNESS INFORMATION SEE REDCROSS.ORG
NEXT UPDATE
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THE NEXT LOCAL STATEMENT WILL BE ISSUED BY THE NATIONAL WEATHER
SERVICE IN NEWPORT/MOREHEAD CITY NC BY 6 PM EDT, OR SOONER IF
CONDITIONS WARRANT.