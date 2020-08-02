Today is Sunday, Aug. 2, the 215th day of 2020. There are 151 days left in the year.

Today’s Highlight in History: On August 2, 1776, members of the Second Continental Congress began attaching their signatures to the Declaration of Independence.{&end}

Ten years ago: President Barack Obama, addressing the Disabled American Veterans in Atlanta, said the U.S. would leave Iraq “as promised and on schedule,” portraying the end of America’s combat role in the 7-year war as a personal promise kept. Actor Lindsay Lohan was released from a Los Angeles jail after serving 14 days of a 90-day sentence for violating her probation in a 2007 drug case. The Washington Post Co. announced that billionaire Sidney Harman would buy Newsweek for $1 and assume the magazine’s debts.

Five years ago: The International Olympic Committee said it would order testing for disease-causing viruses in the sewage-polluted waters where athletes would be competing in the 2016 Rio Games, days after an Associated Press investigation revealed high counts of viruses directly linked to human waste in the waters. Inbee Park of South Korea rallied to win the Women’s British Open to become the seventh woman to win four different major championships.

One year ago: President Donald Trump’s pick for national intelligence director. Texas Rep. John Ratcliffe, withdrew from consideration amid questions about his experience and qualifications. An administrative judge recommended firing a New York City police officer over the 2014 chokehold death of a Black man, Eric Garner. (The officer, Daniel Pantaleo, was fired.) R&B singer R. Kelly pleaded not guilty in New York to federal charges of abusing women and girls who attended his concerts; he was then returned to Chicago, where he’d been in custody in a separate case accusing him of engaging in child pornography. The United States officially withdrew from a landmark arms control agreement, the Intermediate-range Nuclear Forces treaty with Russia, and the Trump administration announced plans to test a new missile.

Tomorrow is Monday, Aug. 3, the 216th day of 2020. There are 150 days left in the year.

Monday’s Highlight in History: On August 3, 1993, the Senate voted 96-to-three to confirm Supreme Court nominee Ruth Bader Ginsburg.

Ten years ago: Engineers began pumping heavy drilling mud into the blown-out Gulf of Mexico oil well in an attempt to permanently plug the leak. A warehouse driver killed eight co-workers and himself in a shooting rampage at a Manchester, Connecticut, beer distributorship.

Five years ago: Seeking to clamp down on power plant emissions, President Barack Obama unveiled a federal plan that would attempt to slow global warming by dramatically shifting the way Americans get and use electricity; opponents denounced the proposal as an egregious federal overreach that would send power prices surging, and vowed lawsuits and legislation to try to stop it.

One year ago: A gunman opened fire at a Walmart store in El Paso, Texas, leaving 22 people dead; prosecutors said Patrick Crusius targeted Mexicans in hopes of scaring Latinos into leaving the U.S., and that he had outlined the plot in a screed published online shortly before the attack. (Crusius has pleaded not guilty to state murder charges; he also faces federal hate crime and gun charges.)

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