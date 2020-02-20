Today’s Games

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East Carolina at American Athletic Conference championships in Houston
Snow likely. Some rain or sleet may mix in early. Low near 30F. Winds NNE at 10 to 15 mph. Chance of snow 100%. 3 to 5 inches of snow expected..
Snow likely. Some rain or sleet may mix in early. Low near 30F. Winds NNE at 10 to 15 mph. Chance of snow 100%. 3 to 5 inches of snow expected.
Updated: February 20, 2020 @ 6:08 pm
...WINTER STORM WILL BRING ACCUMULATING SNOWFALL TO THE AREA TONIGHT INTO FRIDAY MORNING... .SLEET AND SNOW WILL BEGIN TO MIX IN WITH LIGHT TO MODERATE RAIN LATER THIS AFTERNOON AND THIS EVENING, GRADUALLY TRANSITIONING TO ALL SNOW BY LATE TONIGHT. SNOW WILL BE HEAVY AT TIMES OVERNIGHT WITH THE HIGHEST SNOW TOTALS ACROSS THE NORTHERN HALF OF EASTERN NC. SNOW WILL TAPER OFF FRIDAY MORNING, WITH GUSTY WINDS CONTINUING THROUGH THE DAY. ...WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 10 AM EST FRIDAY... * WHAT...HEAVY SNOW EXPECTED. TOTAL SNOW ACCUMULATIONS OF 4 TO 6 INCHES, WITH LOCALLY HIGHER AMOUNTS UP TO 8 INCHES POSSIBLE. * WHERE...MARTIN, PITT, WASHINGTON, GREENE, BEAUFORT, LENOIR AND NORTHERN CRAVEN COUNTIES. * WHEN...FROM 4 PM THIS AFTERNOON TO 10 AM EST FRIDAY. * IMPACTS...TRAVEL COULD BE VERY DIFFICULT. THE HAZARDOUS CONDITIONS COULD IMPACT THE MORNING OR EVENING COMMUTE. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... IF YOU MUST TRAVEL, KEEP AN EXTRA FLASHLIGHT, FOOD, AND WATER IN YOUR VEHICLE IN CASE OF AN EMERGENCY. THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR NORTH CAROLINA CAN BE FOUND ONLINE AT DRIVENC.GOV. &&